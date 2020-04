Cidades Encontrado corpo de empresário que havia desaparecido no Lago Corumbá IV, em Abadiânia, há oito dias Corpo de Halleiston Barreto Silva, de 34 anos, foi encontrado depois de boiar na água. A moto aquática e os óculos que ele usada no dia do desaparecimento já haviam sido localizados

Depois de oito dias de buscas, o corpo do empresário Halleiston Barreto Silva, de 34 anos, foi encontrado. Ele havia desaparecido no Lago Corumbá IV, em Abadiânia, depois de sair para dar uma volta em seu jet ski na sexta (17). O corpo estava em avançado estado de decomposição e foi visto depois de boia na água. Desde o dia do seu sumiço, equipes dos Bombeiros trabal...