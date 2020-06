Cidades Encontradas crianças de 3 e 4 anos que ficaram mais de 24 horas desaparecidas em Cavalcante Os dois meninos tinham saído de casa na manhã desta sexta-feira (5) na região do Vão do Moleque

Crianças que ficaram mais de 24 horas desaparecidas na região do Vão do Moleque, no município de Cavalcante, foram encontradas neste sábado (6) por familiares. Equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás já tinham se deslocado para a área, mas não precisaram entrar em ação. Os dois meninos, de 3 e 4 anos, parentes em primeiro grau, tinham sumido de casa na manhã desta sexta-feira (...