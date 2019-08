Cidades Encontrão da Renovação Carismática espera 7 mil pessoas em Goiânia Evento do movimento de evangelização da Igreja Católica começa neste sábado (24) e segue até domingo no Goiânia Arena. Programação também é aberta para as crianças

Mais de 7 mil pessoas são esperadas em evento da Renovação Carismática Católica de Goiânia que será realizado neste sábado (24) e domingo (25) no Ginásio Goiânia Arena, no Jardim Goiás. A programação do 41º Encontrão de Oração inclui momentos de louvor e celebração de missas. As atividades iniciarão às 8 horas, começando com a reza de terço, e terminarão às 18 horas...