Cidades Encerrada vacinação no drive-thru do Shopping Flamboyant As equipes que atuavam no local vão reforçar a imunização em outros pontos

Foi encerrada nesta quinta-feira (23) a vacinação contra a Influenza na modalidade drive thru do Shopping Flamboyant. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, após a imunização dos idosos, na primeira etapa, a procura no posto ficou abaixo do esperado. Nos demais locais, a campanha continua. De acordo com a SMS, os profissionais que atuavam neste drive ...