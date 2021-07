Cidades Encalhe de baleias jubarte é recorde no Brasil Ano é considerado atípico e especialista acredita que fato esteja relacionado à redução de alimentos em determinada faixa do oceano

O encalhe de baleias jubarte registrado no Brasil no primeiro semestre deste ano bateu recorde, segundo levantamento feito pelo Projeto Baleia Jubarte no litoral do País. Foram 48 encalhes nos seis primeiros meses do ano, enquanto o recorde anterior ocorreu em 2016, com 22 casos documentados, desde o início da sistematização dos dados em 2002. Neste ano, os registros de...