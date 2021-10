A Tropical Pneus venceu pelo menos três pregões presenciais na Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) desde 2015, somando um total de R$ 8,8 milhões ao incluir os aditivos contratuais por serviços de fornecimento de pneus, rodas e prestação de serviço de recapagem, alinhamento e balanceamento para os veículos da companhia. Somando o valor com os de pelo menos outras duas empresas identificadas pelo POPULAR o total chega a R$ 12 milhões.

O dono da Tropical, o empresário Sérgio Carlos Ferreira, foi preso na manhã desta terça-feira (26) acusado de liderar um esquema de fraudes em licitações em cidades de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Bahia. O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) deflagrou a Operação Fator R, prendendo 7 pessoas, entre elas Sérgio e cumprindo 36 mandados de busca e apreensão nos quatro estados.

Levantamento feito pelo POPULAR mostra que em duas das licitações , a de 2017 e a de 2019, é possível identificar entre as empresas concorrentes uma do filho do proprietário da Tropical, Sérgio Carlos Ferreira Filho, e outra cujo dono já foi representante da Tropical em uma licitação na Metrobus um ano antes e consta como sócio do filho de Sérgio.

Estas duas outras, juntas, a Serra Pneus, de Sérgio Filho e Clodoaldo José Barbosa, e a Pneus Perimetral, de Clodoaldo, conseguiram R$ 3,2 milhões nos mesmos processos licitatórios da Comurg vencidos pela Tropical. Isso porque os pregões eletrônicos dos quais participaram como “concorrentes” da empresa de Sérgio ofertavam uma série de propostas e estas duas ofertaram valores melhores que a Tropical em alguns itens. De acordo com as investigações do MP-GO, isso era feito para iludir a comissão de licitação das prefeituras.

A reportagem identificou licitações vencidas por estas mesmas empresas também em Aparecida de Goiânia e na Metrobus. O Ministério Público afirma que, até o momento, não há suspeita de envolvimento de servidores públicos nas fraudes e que os órgãos onde foram feitas as licitações vencidas pelo grupo figuram como vítimas.

Com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a Tropical conquistou R$ 7,63 milhões em contratos desde 2014, enquanto a Serra Pneus R$ 3,51 milhões desde 2019 e a Pneus Perimetral R$ 5,81 milhões desde 2013. Entretanto, nestes casos, consultando apenas o site do executivo municipal e sem acesso aos detalhes da investigação do MP-GO não foi possível identificar possíveis irregularidades nos contratos.

Já na Metrobus, as três empresas faturaram em contratos de 2016 para cá cerca de R$ 5,1 milhões sem considerar possíveis aditivos aos contratos. Dos sites pesquisados, o da estatal é o pior por não ser possível identificar se os contratos foram aditivados nem detalhes dos pregões vencidos por estas empresas.