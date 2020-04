Após o decreto que flexibilizou as medidas de isolamento social, houve um aumento de passageiros utilizando o transporte coletivo na grande Goiânia. As empresas do setor continuam com as medidas de higienização e desinfecção dos veículos. O auxiliar de serviços, Thiago Pereira Gomes, 25 anos, contou que chega ao Terminal Padre Pelágio antes das 8 horas, veste os equipamentos de proteção individual (Epis) e higieniza todos os veículos antes de saírem e os que chegam também. Além dos veículos, as catracas do terminal também são higienizadas.

Ele explicou ainda que na noite anterior todos os ônibus da garagem são lavados e higienizados. Thiago contou que além dele outro profissional também trabalha na desinfecção. Em nota, as concessionárias da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) – Cootego, HP Transportes, Metrobus, que opera o Eixo Anhanguera, Rápido Araguaia e Viação Reunidas – informaram que seguindo as determinações do Governo de Goiás intensificaram a desinfecção e higienização da frota de veículos que atendem a população da Região Metropolitana de Goiânia.

Entre as medidas adotadas, segundo a RMCT, estão à implementação de uma limpeza especial diária de todos os veículos no ato do recolhimento da frota, realizada após a lavagem e limpeza regular, utilizando produtos como álcool líquido 70 e hidroclorito de sódio 1%, e a disponibilização de frascos com álcool em gel 70 nas entradas das garagens, para utilização dos motoristas. A lavagem é feita com escovas e jatos de alta pressão.

De acordo com a nota ainda, os motoristas do grupo de risco e funcionários administrativos foram afastados. Além disso, foi adotado o regime home office para alguns integrantes da área administrativa e disponibilização de álcool em gel nas dependências das empresas.