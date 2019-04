Vida Urbana Empresas recomendam uso seguro das patinetes em Goiânia Instituições privadas informam que orientam usuários a ter cautela em prol da segurança

As empresas que operam o serviço de compartilhamento de patinetes elétricas em Goiânia, a Grin e a Yellow, em resposta ao POPULAR sobre o uso dos veículos na cidade, que não tem cumprido as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) informam que recomendam e trabalham pela segurança dos usuários e em prol da mobilidade urbana. A Grin considera que a expansão d...