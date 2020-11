Cidades Empresas e trabalhadores do transporte público entram em acordo e suspendem possibilidade de greve Sindicoletivo espera retomar negociação para pagamento de valores retroativos em janeiro. Para que a greve fosse suspensa, empresas ofereceram reajuste de 3,75% para os salários e 5% para o ticket alimentação, manutenção da cesta natalina e do pagamento do 13º

A possibilidade de greve no transporte público da região metropolitana de Goiânia está suspensa. Depois de audiência na manhã desta quinta-feira (12), os trabalhadores decidiram acatar a proposta das empresas de reajuste de 3,75% para os salários e 5% para o ticket alimentação, manutenção da cesta natalina e do pagamento do 13º, mantendo os direitos acordados no acordo c...