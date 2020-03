A frota de ônibus do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia começa nesta terça-feira (17) a receber reforço na limpeza como método de prevenção à disseminação do novo coronavírus (Covid-19). O pedido foi feito na última quarta-feira (11) pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) enquanto uma das contribuições do sistema para conter a proliferação da contaminação. As empresas concessionárias vão tomar medidas individuais, não estabelecendo um padrão básico para a limpeza, mas o que se quer é que os veículos recebam uma maior atenção do que se tinha até então. Atualmente, já há o entendimento de que todos os carros são limpos diariamente.

No entanto, não se tem uma limpeza completa em toda a frota, sendo que parte recebe este serviço mais reforçado e os demais passam por um processo descrito como “varrição”, que seria uma limpeza básica, apenas com água e sem uso de produtos automotivos, por exemplo. O reforço no serviço, que se inicia a partir de nesta terça-feira, se resume em um maior número de veículos recebendo a limpeza completa e que este serviço passe a ser realizado também em terminais, enquanto os veículos estão parados. Na manhã desta segunda-feira (17), houve um pedido para que as empresas utilizassem hipoclorito de sódio nos veículos do sistema.

Neste caso, o uso do produto praticamente zera a possibilidade de permanência do Covid-19 nos veículos. Havia o receio, em um primeiro momento de que a utilização do hipoclorito de sódio (substância utilizada na água sanitária, por exemplo, em baixa concentração) gerasse alergias nos usuários do sistema, mas chegou-se ao entendimento que, dada a utilização em um horário bem anterior ao uso, o risco seria pequeno. A estimativa das operadoras do sistema é que a produtividade da equipe de lavação chegue ao dobro da atual. Na Metrobus, que atua no Eixo Anhanguera, serão contratados mais 12 profissionais, juntando a equipe atual de 20 pessoas.

Até esta segunda-feira, a equipe fazia a limpeza completa em uma média de 15 a 20 ônibus por dia, sendo o restante da frota passando pela “varreção”. A estimativa é que cerca de 40 veículos passem a ser completamente limpos, o que representa 40% da frota diária utilizada pela empresa. Além disso, uma equipe de lavadores ficará no Terminal Padre Pelágio fazendo uma limpeza básica nos veículos que estiverem parados durante o descanso dos motoristas. As demais quatro concessionárias, até o fechamento da reportagem, não enviaram os detalhes sobre o reforço na limpeza dos ônibus a partir de agora, em pedido feito por meio do consórcio das empresas (Redemob).

Outra medida para tentar conter o avanço dos casos de Covid-19 na região metropolitana é a melhoria no serviço de higiene pessoal nos 21 terminais de embarque e desembarque. A partir desta terça-feira, o consórcio vai retornar a dispor sabonete e papel higiênico nos banheiros dos terminais, possibilitando que os usuários realizem a limpeza adequada das mãos. O sistema de som e vídeo dos locais, assim como dos veículos que dispuserem da tecnologia, vão passar informativos sobre os cuidados contra o vírus. Estas informações também estarão em cartazes e em um carro de som que passará pelas principais vias da capital diariamente.

Com as novas medidas de prevenção, anunciadas no domingo e na noite desta segunda-feira, quanto à suspensão das aulas e o fechamento de comércios de rua e shoppings, é possível que a planilha de horários do sistema metropolitano seja alterada. No entanto, até a noite desta segunda-feira, não havia qualquer definição sobre esta solicitação do governo e da Prefeitura de Goiânia. Ainda não havia sequer a intenção de implementar a planilha de férias, quando menos viagens são realizadas por dia, o que ocorre regularmente nos meses de janeiro, julho e dezembro.

A previsão do sistema é que as medidas adotadas em relação às escolas, que já estão em curso, possam reduzir a demanda em até 20% nos horários de pico. Ainda assim, a recomendação de técnicos do setor é que os usuários que tiverem condições utilizem o sistema em horários de entrepico, quando os veículos estão mais vazios, diminuindo as aglomerações. A outra dica é sempre higienizar as mãos durante a viagem nos veículos e nos terminais de ônibus. No caso de fechamento do comércio e outros serviços, logicamente, a demanda reduzirá drasticamente, mas ainda não há um cálculo feito pelos técnicos.