Cidades Empresas com cadastro irregular para exames serão suspensas pelo Detran Reportagem identificou 30 estabelecimentos com inconsistências em registro

A lista com os nomes das 30 clínicas com cadastro irregular no Detran-GO, identificadas pela reportagem do POPULAR após levantamento, foi enviada para a auditoria do órgão, para que sejam suspensas preliminarmente e que sejam abertos processos administrativos. A previsão é que estas suspensões ocorram na próxima segunda-feira (3). Quatro delas já estavam suspensas des...