Cidades Empresa responsável por UTI de hospital onde jovem foi abusada emite nota sobre o caso Responsáveis afirmam que medidas para proteger a paciente e para iniciar a investigação foram tomadas imediatamente

Os responsáveis pela administração dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Goiânia Leste, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia, emitiram uma nota oficial sobre o estupro sofrido por uma paciente de 21 anos durante a internação. A empresa informou que todas as medidas para proteger a paciente e para que uma investigação fosse iniciada f...