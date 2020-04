Uma empresa de origem alemã que produz plástico e está instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) teve as atividades suspensas por pelo menos sete dias depois que oito funcionários do local foram infectados pelo novo coronavírus (Covid-19). O número representa 27% dos casos confirmados no município.

A Prefeitura de Anápolis, através de nota, informou que “ao constatar o surto interno, no momento em que havia poucos casos confirmados, as ações de acompanhamento junto a empresa foram iniciadas e Vigilância Sanitária intimou a paralisação das atividades”. O funcionamento do local foi interrompido nesta quinta-feira (16) e deve durar, inicialmente, sete dias.

A nota comunica também que nesta sexta-feira (17), a empresa fez a limpeza e desinfecção do local nesta sexta-feira seguindo todas as orientações estipuladas e que “após transcorridos os 07 dias, será verificado o cumprimento das condutas de precaução estabelecidas e avaliada a reabertura da empresa” e que por enquanto todos os funcionários estão em isolamento domiciliar.

Além de 29 casos confirmados na cidade, dos quais 21 estão em isolamento domiciliar, um está internado e sete já receberam alta, o município conta 316 casos suspeitos, dos quais 303 estão em isolamento domiciliar com os contatos diretos e 13 estão internados em unidades de saúde públicas e privadas. Outros 173 casos descartados por exame laboratorial.

Falta de segurança

Apesar de nas redes sociais diversas pessoas terem feito publicações onde afirmaram que a empresa não protegeu e tomou os cuidados necessários para evitar que os funcionários se contaminassem com a Covid-19, um colaborador da empresa informou ao POPULAR que desde que o primeiro caso da doença foi confirmado em Anápolis, a indústria adotou medidas de segurança.

“Todo mundo usa máscara lá, o refeitório está funcionando em horário de revezamento, os funcionários do grupo de risco foram afastados, a temperatura de todo mundo era aferida na portaria da empresa, no vestiário não podem ficar mais de cinco pessoas ao mesmo tempo e o quadro de funcionários da empresa foi dobrado”, relata o funcionário. O colaborador afirma ainda que as informações que estão circulando na cidade de que a empresa ignorou as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes são mentira. “Sempre fomos protegidos”, pontua.

Segundo ele, a indústria sempre agiu com transparência sobre os funcionários infectados. “Quando a primeira pessoa ficou doente, veio uma pessoa das Relações Humanas de São Paulo junto com um técnico em segurança para conversar com a gente e passar orientações. Desde então, no mural da empresa tem um papel que atualiza diariamente o número de casos confirmados”, esclarece o funcionário que acredita que os colegas de trabalho podem ter se infectado em outros lugares. “Pode ter sido no ônibus, supermercado, em casa. É uma loteria”, pontua.

Para o colaborador, que afirma não ter sentido medo de se infectar, a maior preocupação da equipe foi com os colegas de trabalho. “Pessoalmente me sinto tranquilo em relação à empresa. O meu maior receio era com os meus colegas mesmo. Todo mundo ficou preocupado com o estado de saúde deles e estamos torcendo para não se agravar”, explica.

A reportagem tentou contato com a administração da empresa ao longo de todo esta sexta-feira. Porém, nenhuma ligação foi atendida.