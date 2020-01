Cidades Empresa desistiu de nova licitação

Enquanto as obras da nova Câmara dos Vereadores de Anápolis não andam, o presidente da Casa, vereador Leandro Ribeiro (PTB), encampou uma nova licitação para a construção de uma terceira unidade, no Bairro Morada Nova. No ano passado, a Reserva 1727 Empreendimentos Imobiliários, única a participar do edital, chegou a ganhar o processo seletivo, mas desistiu de assinar o co...