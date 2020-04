Uma empresa de desinfecção que presta serviços de higienização em Rio Verde, no Sudoeste do Estado está higienizando gratuitamente as viaturas da Guarda Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) da cidade. A ação faz parte do combate ao novo coronavírus (Covid-19) e vem sendo feita desde o início da pandemia.

A limpeza é feita depois que os veículos são utilizados, assim os profissionais usam um produto que é aplicado com um nebulizador. A ação ajuda a matar bactérias, vírus, fungos e outros micro-organismos que estejam no local.