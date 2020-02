Cidades Empresa de ônibus envolvida em colisão que deixou três mortes em Porangatu opera com arrendatários Acidentes com veículos vinculados à Trans Brasil são frequentes. Em março do ano passado 17 pessoas ficaram feridas em São Francisco de Goiás

O ônibus da Toninho Tur envolvido no acidente na tarde de sábado (1º), na BR-153, quase na divisa de Goiás com o Tocantins em que três pessoas perderam a vida, prestava serviço para a empresa Trans Brasil, uma velha conhecida da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O condutor do veículo que transportava 56 pessoas ultrapassou em local proibido e c...