Cidades Empresa é condenada a indenizar homem que encontrou barata em embalagem de azeitona, em Goiânia Para a Justiça de Goiás, situação configurou potencial exposição do consumidor e risco à sua saúde física e integridade psíquica, mesmo que não tenha havido o consumo do produto

A Justiça condenou uma empresa do ramo alimentício, sediada em Dourados (MS), a indenizar em R$ 2 mil, por danos morais, um homem que encontrou uma barata em uma embalagem de azeitonas verdes em conserva. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), consta nos autos que o reclamante adquiriu os produtos em questão, em dezembro do ano passado, e...