Cidades Empresa é condenada a indenizar em R$ 30 mil mulher que se feriu dentro de ônibus Acidente ocorreu quando o motorista passou por um quebra-molas em alta velocidade, fazendo com que todos os passageiros fossem lançados abruptamente contra o teto

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) condenou a Cooperativa de Transportes do Estado de Goiás (Cootego) a pagar indenização no valor de R$ 30 mil a uma mulher que sofreu acidente no interior de um ônibus, em outubro de 2016. A empresa também deverá pagar pensão vitalícia de dois salários mínimos, referente a todos os meses em que a vítima deixou de trabalhar. Conforme inform...