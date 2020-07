Cidades Empresários se juntam para doar alimento para moradores de São Jorge, em Alto Paraíso Idealizador do projeto diz que como a cidade não tem outra renda além do turismo, muitos moradores estão passando dificuldades e até fome

Depois de mais de três meses desde que o turismo em Alto Paraíso está fechado para visitantes por conta da pandemia do novo coronavírus, empresários se reuniram para doar alimento para os moradores da Vila de São Jorge. Idealizador do projeto, Uiter Gomes Araújo tem contado com a ajuda de outros empresários da região e afirma que o projeto não tem data para ser encerrado e...