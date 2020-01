Cidades Empresários querem APL da Moda neste ano Associação de lojistas da Rua 44 cobram a implantação da lei aprovada ainda em 2018 que fortalece a região, mas obras no local devem adiar ação para segundo semestre

No final de 2018, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou projeto de criação do Arranjo Produtivo Local (APL) da Moda Goiana, que beneficia toda a região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário. A lei ainda inclui áreas como as avenidas Bernardo Sayão, no Setor Fama, 24 de Outubro, em Campinas, e 85, entre o Setor Central e o Setor Serrinha. A proposta, sancionada em janeiro do a...