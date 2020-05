Cidades Empresários planejam carreata nesta quinta (28) pedindo a reabertura de bar e restaurante em Goiânia Cerca de 20 entidades confirmaram presença na mobilização, intitulada “Salvar Empregos É Também Salvar Vidas”

O desejo pela reabertura de comércios, bares e restaurantes em Goiânia vai levar empresários e comerciantes de diversos segmentos a realizarem uma carreata na próxima quinta-feira (28). Cerca de 20 entidades confirmaram presença na mobilização, que está marcada para começar no estacionamento do Estádio Serra Dourada, às 9h. Dentre as entidades que marcaram presen...