Cidades Empresários ainda negociam funcionamento aos sábados em Goiânia Setor comercial de Goiânia aguarda definição oficial sobre medidas de decreto municipal para atividades econômicas a partir desta quarta-feira (14). Proposta é de fechamento às segundas-feiras

Após reunião de representantes do setor empresarial de Goiânia com o Paço Municipal no início da tarde desta terça-feira (13), os empresários ainda aguardam novas alterações no funcionamento das atividades econômicas da capital a partir desta quarta-feira (14) com relação à proposta da Prefeitura publicada no encontro. As medidas a serem adotadas para conter a pandemia de Covid-19 tem o funcionamento do comércio com duas horas a m...