Cidades Empresário que morreu afogado no Rio Paranaíba é velado nesta quarta-feira (16) em Itumbiara Sepultamento de Ali Mustafá Karfan será no Cemitério Parque da Saudade

O velório do empresário Ali Mustafá Karfan, de 49 anos, morto após se afogar no Rio Paranaíba, em Itumbiara, está previsto para ocorrer na tarde desta quarta-feira (16), na Funerária Santa Rita. O sepultamento será no Cemitério Parque da Saudade no município, mas o horário ainda não foi definido pela família. Karfan e um amigo estavam em uma lancha, na tarde desta terça-feira (15), quando a embarcação começou a afundar. Segundo relatos, fumaça foi vista saindo do...