Cidades Empresário de Brasília diz que é "tarado" por rinha de galo; veja vídeo Indiciado por maus-tratos em Goiás, ele pede dinheiro nas redes para supostamente regularizar briga de animais

O empresário Gilvan Pio Fernandes, de 62 anos, tem usado as redes sociais para defender as rinhas de galo, atividade considerada maus-tratos de animais desde 1998. Ele é o dono de 160 galos de briga que foram flagrados pela Polícia Civil de Goiás em uma operação em setembro de 2018, em Alexânia, Entorno do Distrito Federal (DF). Reportagem do POPULAR do último final de semana mostrou que 16 rinhas foram denunciadas só na Região Metropolitana de Goiânia no ano passado. Desde o final do ano passado,...