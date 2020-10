Cidades Empresário de 69 anos morre após cair com carro em córrego de Catalão Acidente aconteceu na Avenida Raulina Fonseca Pascoal, na madrugada deste sábado (24)

Um empresário do ramo de vidros, de 69 anos, morreu na madrugada deste sábado (24), após perder o controle do seu Fusca na Avenida Raulina Fonseca Pascoal, atingir uma mureta de proteção e cair dentro do córrego no Centro de Catalão. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o homem já estava morto. O corpo foi resgatado e encaminhado ao Ins...