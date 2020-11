Cidades Empresário acusado de matar esposa grávida é julgado em Iporá Crime aconteceu em julho de 2017 em uma estrada na zuna rural de Ivolândia, na região Central do Estado

O empresário Horácio Rozendo de Araújo Neto, de 37 anos, acusado de matar a esposa grávida com um tiro na cabeça é julgado nesta sexta-feira (6) em Iporá, no Oeste de Goiás. O crime aconteceu em julho de 2017 em uma estrada na zuna rural de Ivolândia, na região Central do Estado. No dia do crime, Vanessa Camargo, que na época tinha 28 anos e estava grávida de 3 m...