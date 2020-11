Cidades Empresário acusado de matar a esposa grávida é condenado a mais de 29 anos de prisão em Iporá O julgamento realizado em Iporá, no Oeste de Goiás, terminou na madrugada deste sábado (7)

O empresário Horácio Rozendo Araújo Neto, de 37 anos, foi condenado a 29 anos, 6 meses e 20 dias de prisão em regime fechado pela morte de sua mulher Vanessa Camargo, de 28. O julgamento realizado em Iporá, no Oeste de Goiás, terminou na madrugada deste sábado (7). Na época do crime, em julho de 2017, Vanessa estava grávida de 3 meses. No dia do fato, a vítima, esta...