Cidades Empresário é elo entre mandante e executor de advogados em Goiânia Morte de defensores em região nobre da capital foi intermediada por empresário do Tocantins, a mando de agricultor que mora na Bahia, diz Polícia Civil

Vinte dias e poucas horas separam o momento em que um matador de aluguel atirou na nuca de dois advogados em um escritório no Setor Aeroporto, em Goiânia, e o momento em que o suspeito de ser o mandante do crime chegou algemado no pátio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), na capital, transportado de Catalão, onde foi preso. A Polícia Civil de Goiás ...