Empresária processa Magazine Luiza e diz ter dados vazados usados para compras indevidas em Goiás

A empresária Giovanna Menezes Faquim, de Goiânia, ingressou com uma ação na Justiça contra a Magazine Luiza com pedido de indenização com uma quantia de R$ 20 mil por danos morais com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que está em vigor há um ano. Ela diz que teve seus dados vazados pela empresa e usados indevidamente por terceiros para compra de equipamentos e...