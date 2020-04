A empresária Flávia Costa de Mendonça, de Abadia de Goiás, tem um desafio pela frente: conseguir costureiras dispostas a ajudarem na confecção de máscaras para serem distribuídas para a população da cidade onde mora. Ela já tem material que atende metade dos moradores, mas esbarra na mão de obra. Até o momento ela costura com a ajuda de mais seis pessoas, mas para que o produto chegue logo às ruas, ela faz apelo por mais ajuda.

Flávia conta que assistiu a uma reportagem no último domingo que retratava a situação de uma cidade da Europa que não apresentou dados alarmantes de contágio pelo novo coronavírus e as autoridades creditavam o fato ao uso de máscaras. “Conversei com algumas pessoas e perguntei porque não usavam e elas disseram que era porque não tinha para comprar ou não tinham dinheiro para essa despesa.”

Foi aí que a empresária decidiu sair em busca de parceiros para conseguir distribuir máscaras gratuitamente na cidade. “Eu consegui um pouco de dinheiro, um pouco de material e consegui matéria-prima para dez mil máscaras. Ainda quero fazer mais máscaras, mas, agora, preciso de ajuda de costureiras para a confecção. E preciso que seja um trabalho de amor, de solidariedade. Para ajudar quem não tem.”

Ela, assim como as outras voluntárias, está usando o tempo livre para costurar, mas teme que não ter ajuda possa atrapalhar a prevenção. Ela destaca a urgência no pedido de ajuda porque entende que é necessário entregar as máscaras para a população antes que os casos cheguem à cidade, que está a 23 quilômetros de Goiânia, que já tem 101 casos confirmados da doença até essa quinta-feira (9), com cinco mortes.