Nesta quarta-feira (6), o Sistema Municipal de Emprego (Sime) de Aparecida de Goiânia oferece 389 novas vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. Para se candidatar, o interessado deve agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) pelo site, acessando esse link.

Ao entrar no portal, o trabalhador deve clicar em “Vagas de emprego”, selecionar a ocupação desejada e clicar em “Quero me candidatar”. Em seguida, deve selecionar o código Nº 60 – Vagas De Emprego No Sistema Municipal de Emprego e o local de atendimento presencial.

O candidato deve selecionar o dia e horário e comparecer em uma das três unidades do SAC:

Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela (Avenida Gervásio Pinheiro, setor Solar Central Park – térreo)

Parque Flamboyant (Avenida Bela Vista, s/n, Praça João Natal de Almeida – CEU das Artes – Parque Flamboyant)

SAC do Parque Veiga Jardim (situado na Avenida Escultor Veiga Vale, em frente ao terminal de ônibus).

Para dar andamento com a candidatura, o trabalhador deve levar os seguintes documentos:

- RG

- CPF

- Carteira de Trabalho

- Comprovante de endereço

- Telefone para contato.

Confira as vagas disponíveis nesta semana:



50 - Vendedor Externo

40 - Auxiliar de produção

38 - Pedreiro

32 - Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

30 - Ajudante de carga e descarga

30 - Montador Soldador

30 - Pintor de estruturas metálicas

30 - Servente de obras

13 - Carpinteiro

11 - Promotor de vendas

8 - Armador de estrutura de concreto

6 - Estoquista

6 - Serviços Gerais

5 - Ajudante Geral

5 - Costureiro, a máquina na confecção em série

5 - Motorista entregador

4 - Encarregado de costura na confecção do vestuário

4 - Técnico de manutenção eletrônica

3 - Analista de crédito e cobrança

3 - Auxiliar de Estoque

3 - Auxiliar de serviços Gerais

3 - Movimentador de mercadoria

2 - Auxiliar de logística

2 - Consultor de vendas

2 - Cortador de tecido

2 - Estampador de tecido

2 - Jardineiro

2 - Operador de cilindro

2 - Operador de Máquina

2 - Técnico em segurança do trabalho

1 - Ajudante de eletricista

1 - Almoxarife

1 - Auxiliar de Compras

1 - Auxiliar de marketing

1 - Auxiliar de rastreamento

1 - Eletricista

1 - Mecânico

1 - Mecânico de veículos pesados

1 - Mestre de Obras

1 - Motorista

1 - Operador de pá carregadeira

1 - Polidor de veículos

1 - Recepcionista de casas de espetáculos

1 - Serralheiro

As oportunidades são atualizadas diariamente pela Central de Captação de Vagas. Mais informações pelo telefone 3238-6774.