Cidades Empregados têm receio de propor ações após Reforma Trabalhista Mudanças em leis deixaram advogados e trabalhadores mais cautelosos. Números da Justiça em Goiás indicam redução de 17%

A quantidade de ações protocoladas na Justiça do Trabalho em Goiás reduziu 17% em um comparativo com dados entre o primeiro semestre de 2017 e o mesmo período deste ano. No primeiro intervalo verificado foram 39.408 ações e de janeiro a junho de 2019, o volume caiu para 32.670 (veja quadro). Em 2018, o primeiro semestre teve 36.137 ações. Advogados ouvidos pela reportagem...