Emendas ‘sem carimbo’ somam R$ 77,2 mi em Goiás

Cento e quarenta e um municípios de Goiás vão receber, neste ano, R$ 77,2 milhões de emendas parlamentares que podem ser usadas para quase qualquer finalidade, sem necessidade de fiscalização prévia. São as chamadas transferências especiais -, apelidadas também de “emendas sem carimbo”, “emendas cheque em branco” e “pix orçamentário” -, destinadas por deputados e senadores às suas bases eleitorais, inclusive para cidades governadas por parentes.

Os dados são de levantamento do Instituto Nacional do Orçamento Público (Inop) enviados com exclusividade ao POPULAR. A cidade que mais receberá esse tipo de recurso é Santa Helena de Goiás, cujo prefeito, João Alberto Rodrigues, é filho do deputado Alcides Rodrigues, ambos do Patriota. Alcides destinou R$ 3,34 milhões de suas emendas para a cidade, via transferências especiais, ou 94,3% dos R$ 3,54 milhões que vão para o município.

Governo de Goiás testa técnica mais barata para asfalto

Um trecho de 1,6 quilômetro da GO-070, entre Goiânia e Goianira, está sendo usado como experimento para a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). A ideia é buscar uma alternativa mais barata para a melhoria do asfaltamento das rodovias mais deterioradas no Estado, mas com o mesmo material usado atualmente, o concreto usinado betuminoso a quente (CBUQ), ou seja, sem perder a qualidade. A diferença é o método utilizado e, por isso, vem sendo chamado de trecho experimental da Goinfra, como já tem sido visto pelos motoristas que passam pelo local.

De acordo com a agência, neste mês de julho foi executado o recapeamento da GO-070, na saída da capital, sentido Goianira, com a aplicação de nova capa asfáltica em CBUQ. O serviço foi realizado “nos pontos mais críticos da rodovia, numa extensão de 1,6 quilômetro (800 metros de cada lado da pista), para avaliar o comportamento da pista ao longo dos próximos meses”. O trabalho, feito durante este período de seca no Estado, deverá ser observado até o fim do período chuvoso do primeiro bimestre de 2022.

Advogado agredido por PM recebe segurança do Estado

O advogado Orcelio Ferreira Silverio Junior, de 32 anos, que foi agredido na tarde da última quarta-feira (21), no Camelódromo da Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, por policiais militares está recebendo segurança do Estado. É o que afirma Alexandre Carlos Magno Mendes Pimentel, que é membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas (CDP) da Ordem dos Advogados do Brasil - seção Goiás (OAB-GO).

O órgão foi quem fez o pedido a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Goiás (SSPGO) na ultima sexta-feira (23) depois de Orcelio relatar que logo após ter chegado a Central de Flagrantes da Polícia Civil no dia da agressão, ele foi ameaçado pelo policial que o agrediu com chutes, murros e tapas.