Cidades Emendas no Plano Diretor de Goiânia são questionadas pelo Paço Vereador e Seplanh afirmam que modificações feitas na CCJ tornam o plano inaplicável, já que remetem a legislação revogada

Dentre as emendas acatadas pela Comissão de Constituição, Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (27), que aprovou a atualização do Plano Diretor para que o mesmo fosse à apreciação do plenário, há ao menos duas que podem inviabilizar a aplicabilidade do projeto. A polêmica se dá porque os nove vereadores da CCJ decidiram retirar do projeto toda a expansão urbana proposta e...