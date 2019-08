Cidades Embriagado, motorista colide contra imagem de santa na entrada de Abadiânia Homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Pirenópolis

Um motorista foi preso, na manhã deste domingo (18) após colidir um Renault Fluence contra a imagem de uma santa na entrada do município de Abadiânia, a 90 km de Goiânia. O acidente aconteceu no Km-17 da GO-338 e a Polícia Militar esteve no local. Ao prestar atendimento, os militares perceberam que o condutor apresentava sinais de embriaguez. Ele passou pelo teste do b...