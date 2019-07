Cidades Embriagado, motorista colide com traseira de moto na Avenida 85 e casal é arremessado Condutor estava embriagado e bateu na traseira da moto antes de atingir um poste do semáforo

Duas pessoas ficaram feridas durante a colisão entre uma motocicleta e um carro, na noite desta segunda-feira (29) no cruzamento das Avenidas 85 com a 136, no setor Marista, em Goiânia. Um motorista que estaria embriagado bateu na traseira de uma motocicleta e arremessou um casal contra a pista. Em seguida, o homem perdeu o controle do veículo e colidiu com o poste d...