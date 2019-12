Cidades Embriagado, homem chega em casa, não encontra a mãe e agride o pai, em Aparecida Vítima disse para a polícia que levou chutes e socos do filho

Um homem de 40 anos, acabou preso na manhã desta quarta-feira (25), suspeito de agredir o pai, um idoso de 70 anos, com socos e chutes, na casa da família, no setor Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. Após a agressão, muito abalado e com um dos olhos bastante roxo, o pai foi até a delegacia do bairro, denunciou o filho e contou como tudo começou. O suspeito teria ...