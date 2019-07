Cidades Embriagado, homem atropela quatro pessoas em São João D’Aliança, em Goiás Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um atropelamento em São João D’Aliança, município localizado a 357 km de Goiânia. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (6), no Km 91 da GO-118 e as quatro vítimas voltavam de uma festa quando foram atingidas por um veículo. Uma delas não resistiu e morreu no local. As outras três foram encaminhadas a um hospital d...