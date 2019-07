Cidades Embarcações viradas movimentam trabalho dos bombeiros durante as férias em Goiás Pelo menos três ocorrências foram registradas no Rio Araguaia desde o início da Operação Férias Turista Seguro no final do mês de junho. O uso do colete tem salvado vidas

Desde o início da Operação Férias Turista Seguro, desencadeada no dia 28 de junho pelo Corpo de Bombeiros (CB) Militar do Estado de Goiás, pelo menos três embarcações viraram ao longo do Rio Araguaia. Todas as pessoas sobreviveram porque usavam coletes salva-vidas. O último caso ocorreu no início da noite de sábado, 13, no Porto do Índio, em Aruanã, o principal portal d...