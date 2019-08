Cidades Em vídeo, Wilson Witzel celebra abate de sequestrador de ônibus; veja Logo após o fim do sequestro, governador do RJ desceu de helicóptero no local da ocorrência comemorando a ação da polícia

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, desceu de um helicóptero celebrando a morte do sequestrador de ônibus Willian Augusto da Silva, de 20 anos, atingido por um disparo de sniper na manhã desta terça-feira (20). O governador chegou à ponte Rio-Niterói, local da ocorrência, logo após o fim do sequestro. Após a ação, o governador parabenizou o trab...