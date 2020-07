Cidades Em vídeo, Sindicoletivo mostra ônibus parados e fala em insatisfação com proposta da Redemob Em vídeo, Sindicoletivo mostra ônibus parados em garagem e demonstra insatisfação com proposta da Redemob

O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo (Sindicoletivo) na manhã desta quarta-feira (8), demonstrou insatisfação com a proposta apresentada pelo consórcio das empresas de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia (Redemob) de interditar os 21 terminais do sistema com o objetivo de findar as aglomerações nos locais, vistas como focos de transmissão d...