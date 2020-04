Colegas de trabalho da técnica de enfermagem e laboratório Adelita Ribeiro, de 38 anos, que morreu no último sábado (4), em Goiânia, devido ao coronavírus produziram um vídeo em sua homenagem. As imagens foram gravadas neste domingo (5) pelos profissionais da unidade do Hemolabor, no Hospital do Coração, no Setor Oeste, em Goiânia.

No início do vídeo, Adelita vestida de branco interage com a pessoa que a filma. Em seguida, cada colega da profissional bate palmas e cola a máscara. Já no final do vídeo, aparece uma foto da técnica junto com os colegas onde seguram cartazes com a frase: “Estamos aqui por você. Fique em casa por nós”.

O vídeo termina com outra foto de Adelita e a frase: “Vamos continuar por você”.