Goiás tem, nesta segunda-feira (22), 16.712 confirmações do novo coronavírus (Sars-CoV-2). O número teve acréscimo de 967 casos em 24 horas e de 6.418 em relação à última segunda-feira (15). Em uma semana, o aumento foi de 62% nos casos. Considerando as mortes, nesta segunda o Estado tem 311 registros, 8 a mais do que no boletim de domingo e 85 a mais do que na última segunda, com aumento de 37%.

No Estado ainda existem 44.552 casos suspeitos em investigação, sendo que outros 23.768 já foram descartados. Além dos 311 óbitos confirmados por Covid-19 em Goiás até o momento, há 39 que são considerados suspeitos e estão em investigação. Já foram descartadas 366 mortes suspeitas nos municípios goianos por não terem relação com a infecção pelo Sars-CoV-2.

No boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) desta segunda-feira consta que 8.008 infectados são mulheres e 8.797 são homens. Consta também que a faixa etária mais acometida pelo vírus está entre 30 e 39 anos, com 4.629 casos. Em seguida aparecem pessoas com idades entre 20 e 29 anos, com 3.897 registros e em terceiro, a faixa de 40 a 49 anos, com 3.427 confirmações.

De acordo com a SES-GO, Apenas sete cidades goianas seguem sem qualquer caso suspeito ou confirmado: Palestina de Goiás, Cristianópolis, Guarinos, Nova Roma, Mambaí, Campos Verdes e Novo Planalto. Em 41 municípios existem apenas casos suspeitos e nas outras 198 cidades goianas há confirmações da infecção.