Em uma semana, os casos confirmados de Covid-19 aumentaram 63% e as mortes confirmadas subiram 20% em Goiás. Levantamento feito pelo O POPULAR com base em números oficiais divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde apontou 319 novos casos nos últimos sete dias. O índice representa 38% dos 825 casos divulgados pelo governo estadual. Em relação aos óbitos, do dia 26 de abril até hoje cinco pessoas perderam a vida no Estado, o que dá uma porcentagem de 16% do total.

Embora mais pessoas tenham sido acometidas pela doença no Estado, autoridades sanitárias e profissionais da saúde acreditam que o impacto do relaxamento do distanciamento social será observado, principalmente, na próxima semana, tendo em vista o período de manifestação de sintomas nos pacientes infectados, a procura por exames e a divulgação dos resultados deles. Como mostrou O Popular, o Laboratório Estadual de Saúde Pública (Lacen) já informou que o resultado de exames costuma ficar pronto em média depois de cinco dias. Prefeitos, no entanto, afirmam que essa média é de sete dias.

Os anúncios feitos a cada dia, no entanto, não significam necessariamente o número de contaminados e de mortes naquelas 24 horas. Desde o início da pandemia, a secretaria tem somado ao balanço diário as mortes ocorridas dias atrás. E o Estado de Goiás ainda apresenta falta de testes para todas as pessoas que suspeitam estar com a doença.

Em comparação com o cenário nacional, o crescimento de casos de coronavírus em Goiás segue um ritmo abaixo do País. Um dos dados utilizados pelos epidemiologistas é o tempo que se leva para dobrar os casos. Enquanto os números brasileiros levaram nove dias para dobrar e chegar aos 91.589 casos, em território goiano esse tempo foi de 12 dias para alcançar a marca de 825 notificações oficiais.

Em entrevista ao O POPULAR, a doutora em Epidemiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pós-doutora em Epidemiologia pela University College London, Érika Aparecida Silveira, Goiás tomou as medidas assertivas no tempo correto e que esse é o principal motivo para que o Estado não apresente uma dinâmica de crescimento preocupante.

Por outro lado, pela primeira vez o índice de isolamento em Goiás ficou abaixo de 50%. Segundo o índice de isolamento social medido por meio de dispositivos telefônicos pela empresa In Loco, Goiás registrou na sexta-feira (30) uma taxa de 43,5% no Estado, o pior desde o dia 19 de março, quando os goianos ainda estavam se adaptando às medidas de restrição adotadas pelo governo estadual por meio de decreto para enfrentar o avanço do novo coronavírus.

Pesquisadores e profissionais da saúde apontam que o índice mínimo para que o potencial de transmissão do novo coronavírus fique em um nível suportável para o sistema público de saúde é de 50%. O governo estadual tem cogitado a possibilidade de voltar a impor com mais rigor as restrições se os índices permanecessem baixo e o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Adriano da Rocha Lima, chamou de “sinal amarelo” os percentuais entre 40% e 50%.

As cidades com casos confirmados são: Águas Lindas de Goiás (12), Aloândia (1), Anápolis (44), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (54), Aragoiânia (2), Avelinópolis (1), Barro Alto (1), Bela Vista de Goiás (3), Bom Jesus de Goiás (3), Caldas Novas (1), Campestre (1), Campinorte (1), Carmo do Rio Verde (3), Catalão (1), Ceres (4), Cidade Ocidental (6), Faina (1), Formosa (4), Goiandira (3), Goianira (1), Goianésia (28), Goiânia (467), Goiatuba (2), Guapó (1), Inhumas (3), Ipameri (1), Itaguaru (2), Itumbiara (10), Jaraguá (2), Jataí (9), Jesúpolis (1), Luziânia (13), Mineiros (4), Montividiu (1), Morrinhos (1), Nerópolis (5), Niquelândia (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Novo Gama (3), Paranaiguara (1), Paraúna (3), Pires do Rio (5), Planaltina (5), Professor Jamil (6), Rialma (6), Rio Verde (19), Santa Fé de Goiás (1), Santa Helena de Goiás (1), Santo Antônio do Descoberto (5), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (11), Silvânia (1), Trindade (12), Uruaçu (2), Valparaíso de Goiás (17) e Vianópolis (1).

No Estado, ainda há 9.798 casos suspeitos em investigação, enquanto outros 2.683 já foram descartados.

Os óbitos são dos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (1), Aparecida de Goiânia (2), Goiandira (1), Goianésia (3), Goiânia (12), Luziânia (3), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). No caso de uma morte, não foi confirmado o município de residência do infectado.

Na tarde desta sexta-feira (1º), o Ministério da Saúde atualizou os números da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Neste momento, o país possui 91.589 casos confirmados e 6.329 mortes pela doença.

Somente nas últimas 24 horas, foram registrados aumentos de 6.209 pessoas infectadas e 428 falecimentos em território nacional. A taxa de letalidade da Covid-19 em território nacional se manteve em 6,9%.