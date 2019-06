Cidades Em um mês, piloto desrespeitou área proibida 12 vezes Homem de 24 anos que foi filmado durante agressão à ex-namorada em dezembro do ano passado foi preso nesta segunda-feira (17). Defesa afirma que vai recorrer

O piloto de avião Victor Augusto do Amaral Junqueira, de 24 anos, foi preso nesta segunda-feira (17). Ele foi filmado agredindo a ex-namorada Luciana Sinzimbra, no fim do ano passado, em um apartamento, em Goiânia. O caso ganhou repercussão nacional após as imagens serem compartilhadas nas redes sociais e celebridades, como a atriz Bruna Marquezine, se posicionarem em...