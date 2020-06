Cidades Em um mês, Goiânia aumenta em 198% a quantidade de leitos para tratar Covid-19 Capital tem 230 vagas exclusivas para Covid-19, sendo que 100 são em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) que, mesmo com aumento, tem ocupação de 88%

No último mês, a Prefeitura de Goiânia aumentou em 198,7% o número de leitos para o tratamento do novo coronavírus (Sars-Cov-2). No dia 25 de maio, a capital contava com 77 leitos. Nesta quinta-feira (25), o número é de de 230, sendo que 100 são de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 130 em enfermarias. Entretanto, o aumento de 198,7% em um mês não está sendo ...