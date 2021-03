Desde 28 de fevereiro, quando atingiu o pior índice de atendimento de pedidos de leitos de UTI para Covid-19 pelas prefeituras, o Complexo Regulador Estadual (CRE) de Goiás nunca mais conseguiu atingir o porcentual acima de 50% de resposta em até 24 horas após a solicitação da vaga. Além disso, o Estado viu o número de pedidos aumentar bastante, passando de uma média mensal em torno de 44 em fevereiro para mais de 90 nos 18 primeiros dias de março.

Nesta quinta-feira (18), o CRE registrou o dia com mais pacientes novos na fila que não obtiveram uma resposta em 24 horas. Foram 90 pessoas com sintomas de Covid-19 em estado grave que deram entrada no sistema, mas não conseguiram uma vaga de forma rápida.

Entre agosto e setembro do ano passado, auge da primeira onda, quando os pedidos superavam a marca de 100 por dia, o Estado conseguia atender entre 60% e 75% em média no mesmo dia. Agora o melhor dia foi 14 de março, quando ficou em 45,7% (92 pedidos e 42 atendidos).

Ao todo, já foram feitos 1.628 pedidos de leitos de UTI na rede estadual em março até o dia 18. O número é 30% superior ao registrado em fevereiro inteiro .

Porém, esse número também é 5% menor do que o registrado nos 18 primeiros dias de agosto, o pior até o momento em solicitações de UTI na rede (3.083). A diferença é que agora os pacientes estão chegando mais graves e ficando mais tempo internados, o que explica a manutenção da taxa de ocupação acima de 97% há vários dias.

Como comparação da gravidade atual da epidemia, dos pedidos feitos nos 18 primeiros dias de agosto, o CRE conseguiu na época achar uma vaga em 24 horas para 62,4% dos casos. Agora, a resposta nos 18 primeiros dias de março foi para apenas 28,4% das solicitações.

E se o dia 28 de fevereiro é o pior porcentualmente em solicitações atendidas em 24 horas (13,4% dos 67 pedidos), os dias 17 e 18 de março registraram, respectivamente, marcas parecidas: 16,8% e 16,7%, com a diferença que nestes dois dias foram mais de 100 pedidos.