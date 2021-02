Cidades Em um ano, Brasil teve um caso de Covid-19 a cada três segundos País já ultrapassou 250 mil mortes em decorrência da doença e 10.390.000 casos

O Brasil teve seu primeiro caso de coronavírus (Sars-CoV-2) anunciado pelo Ministério da Saúde em 26 de fevereiro de 2020. Nesta sexta-feira (26), o país ultrapassa um ano do primeiro diagnóstico da doença no país. Nos 366 dias entre as datas (2020 foi ano bissexto), o Brasil registrou um caso a cada três segundos. Foram 1.200 diagnósticos por hora. Essas são as...