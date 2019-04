Vida Urbana Em um ano, 130 mudam de nome em Goiás Após simplificação de procedimento por decisão do STF e, depois, por resolução do CNJ, procura por alteração no registro de nascimento aumenta em cartórios do Estado

Oliver não tinha este nome no registro de nascimento. Descobriu cedo que a imagem refletida no espelho era diferente do que ele gostaria, do que ele era de verdade. Transgênero e filho de um casal de pastores, doutrinado em uma igreja, não conhecia ninguém como ele e sabia pouco sobre o assunto. Entre os grandes desejos que foram surgindo, ter uma barba e mais que isso...