Cidades Em um único dia, bombeiros atendem 13 ocorrências de ataques de abelha no DF Não há informações sobre quantas pessoas foram atingidas pelo inseto, mas nenhuma delas teve ferimentos graves; um cachorro morreu

O Corpo de Bombeiros do Distrito federal registrou nesta sexta-feira (1º), 13 ocorrências envolvendo ataques de abelha em diversos pontos da capital. Não há informações sobre quantas pessoas foram atingidas pelo inseto, mas nenhuma delas teve ferimentos graves. Um cachorro acabou morrendo na área rural do Paranoá. Um dos ataques aconteceu no Jardim Botânico, quando...